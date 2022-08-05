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Galatasaray'dan Sevilla'ya Telles, Fernando ve Marcao cevabı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sevilla#Fernando
Galatasaraydan Sevillaya Telles, Fernando ve Marcao cevabı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 11:58

Galatasaray'dan 2019 yılında Fernando'yu, bu yıl da Marcao'yu transfer eden Sevilla, Manchester United'dan kadrosuna eski Galatasaraylı Alex Telles'i katmasının ardından sosyal medyadan Sarı-kırmızılı takıma teşekkür mesajı paylaşmıştı. Galatasaray, taraftarlarının tepkisini çeken bu paylaşıma üç eski oyuncusunun kupalı fotoğraflarıyla cevap verdi.

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Galatasaray'ın eski futbolcuları Fernando ve Marcao'nun takımı Sevilla, solo bek arayışını yine eski bir Galatasaraylı futbolcuyu transfer ederek noktaladı. La Liga ekibi, Mancvhester United'dan Alex Telles'i kiralık olarak transfer etti.

Alex Telles transferinin ardından Sevilla kadrosundaki eski Galatasaraylı futbolcu sayısı üçe çıkmış oldu. Bunun ardından Sevilla, sosyal medyadan Galatasaray'ı etiketleyerek "Fernando, Marcao, Telles... Teşekkürler Galatasaray" yazdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Sevilla'nın bu paylaşımına tepki gösterirken Galatasaray'dan İspanyol ekibine cevap gecikmedi.

Galatasaray, üç eski futbolcusunun kupalı fotoğraflarını paylaşıp "Biz onlara teşekkür ederiz" yazarak Sevilla'ya cevap verdi.

Galatasaraydan Sevillaya Telles, Fernando ve Marcao cevabı

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GALATASARAY 3 OYUNCUDAN 24.3 MİLYON EURO KAZANDI

Galatasaray, 2011 yılında transfer ettiği Alex Telles'i 2016 yılında 7.3 milyon euroya Porto'ya; 2017 yılında Manchester City'den transfer ettiği Fernando'yu 2019 yılında Sevilla'ya 4.5 milyon euroya; Marcao'yu ise bu yaz 12+3 milyon euroya Sevilla'ya gönderdi. Telles'in Porto'dan Manchester United'a transferinden 500 bin euro bonus alan Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun 3 milyon euroluk bonusu hariç bu 3 oyuncudan toplam 24.3 milyon euro kazandı.

NELSSON'U DA İSTİYORLAR

Bu yaz Diego Carlos'u Aston Villa'ya, Jules Kounde'yi de Barcelona'ya gönderen Sevilla, Marcao'nun ardından Nelsson'u da transfer etmek istiyor.

İlk olarak Galatasaray'a 8 milyon euro teklif eden Endülüs ekibi, aldığı ret cevabının ardından düşünmeye çekildi. Galatasaray'da mutlu olduğunu yönetime bildiren Nelsson, Sarı-kırmızılı takımın elini güçlendirdi.

Sevilla sportif direktörtü Monchi, kulüpten önce oyuncularla anlaştığı için eleştiriliyor.

 

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#Galatasaray#Sevilla#Fernando

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