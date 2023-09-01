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Galatasaray'dan Sergio Ramos'a rest: 2 Eylül'e kadar cevabını ver

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#Transfer#Galatasaray#Sergio Ramos
Galatasaraydan Sergio Ramosa rest: 2 Eylüle kadar cevabını ver
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Sergio Ramos’un transferinde en önemli şartlardan birini yerine getirirken menajerliğini yapan ağabeyi Rene’nin ekstra talepleri yönetimin sabrını taşırdı.

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İspanyol yıldıza yılda 7.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos’un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

RAKAMI ARTIRMAYACAĞIZ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, “2 Eylül’e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül’e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız” diyerek rest çekti.

KULÜBÜN VAKTİ YOK

Yarına vurgu yapılmasının nedeni ise Türkiye’de transfer 15 Eylül’de bitse de kulübün 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda olması.

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#Transfer#Galatasaray#Sergio Ramos

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