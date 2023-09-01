Galatasaray'dan Sergio Ramos'a rest: 2 Eylül'e kadar cevabını ver

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İspanyol yıldıza yılda 7.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos’un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

RAKAMI ARTIRMAYACAĞIZ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, “2 Eylül’e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül’e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız” diyerek rest çekti.

KULÜBÜN VAKTİ YOK

Yarına vurgu yapılmasının nedeni ise Türkiye’de transfer 15 Eylül’de bitse de kulübün 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda olması.