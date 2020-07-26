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Haber Giriş: 26.07.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda videosu! Muslera, Drogba, Sneijder, Gomis...

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Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda videosu! Muslera, Drogba, Sneijder, Gomis...
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Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan için birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, İnan'a veda mesajları da sürüyor. Selçuk İnan ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Okan Kocuk, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Bruma, Fernando, Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş, Ozan Kabak ve Didier Drogba, Selçuk İnan için konuştu.

Galatasaraydan Selçuk İnana veda videosu Muslera, Drogba, Sneijder, Gomis...

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