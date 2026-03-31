Galatasaray'dan savunmaya iki hamle: Bir yerli, bir dünya yıldızı!

Yeni sezonda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez tandemini 1 yabancı 1 de yerli stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray bu doğrultuda harekete geçti.

Nelsson’u da kiralık olarak gönderip gözden çıkardıktan sonra stoper rotasyonu iyice daralan Galatasaray, yaz döneminde bu pozisyona iki takviye birden yapmayı planlıyor.

SINGO TAMAMEN SAĞ BEKE KAYDIRILACAK

Singo’yu tamamen sağ beke kaydıracak olan Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim ve Sanchez tandemini güçlendirmenin hesapları içinde. Aynı zamanda yabancı kontenjanına da dikkat eden Galatasaray’ın planı, buraya Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir yerli bir de yabancı transferi yapmak. Yönetim, maliyet olarak da stoper hattına çok büyük bir bütçe ayırmayı düşünmüyor.

OZAN KABAK YUVAYA

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim Ozan Kabak oldu.

Geçirdiği şanssız sakatlık sonucu aylarca sahalardan uzak kalan, bir ara geri dönüp dönmeyeceği bile şüpheli olan Ozan, iyileştikten sonra olağanüstü bir istikrar yakaladı. Hoffenheim’ın her maçında 90 dakika sahada kalan, sık sık haftanın 11’ine seçilen ve formuyla A Milli Takım’a da geri dönen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray da Florya altyapısından yetişen, bir ara Liverpool forması da giyen eski oyuncusunu yeniden kulübe kazandırmayı istiyor. Hoffenheim’la henüz yeni mukavele yapmayan Ozan’ı bonservis sorunu olmadan ve imza ücreti ödemeden renklerine bağlamayı planlayan Sarı-kırmızılılar, Milli savunmacıyla temaslara şimdiden başlamış durumda.

VAN DIJK RÜYASI SÜRÜYOR

Aslan’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız ise bir zamanlar dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen, hâlâ formunu korumayı başaran Virgil van Dijk.

34 yaşına gelmesine rağmen Liverpool savunmasını birçok maçta tek başına ayakta tutan Hollandalı stoper, Galatasaray’la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarında da Okan Buruk ve kurmaylarıyla sıcak ilişkiler kurdu.

Sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gitmesi ve genç isimlere yönelmesi beklenen Liverpool’un, Van Dijk’le yolları ayırabileceği konuşuluyor.