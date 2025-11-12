×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'dan savunmaya 3 milyarlık dev hamle! Singo'nun milli takım arkadaşı geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Ousmane Diomande
Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 10:16

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'ın, Sporting'in Fildişili stoperi Ousmane Diomande'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Osimhen'i 75 milyon euro, Singo'yu da 30,7 milyon euro ödeyerek kadrosuna katan ve Türk futbol tarihinin en pahalı iki transferini gerçekleştiren Galatasaray'da devre arasında harcamadan kaçınılmayacak.

Gözden Kaçmasınİngilizler duyurdu: Galatasaray, Yves Bissoumayı bedelsiz olarak kadrosuna katabilirİngilizler duyurdu: Galatasaray, Yves Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir!Haberi görüntüle

Ara transfer döneminde savunma bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, birçok büyük Avrupa kulübünün takibinde olan Sporting'in Fildişili stoperi Ousmane Diomande'yi gündemine aldı.

Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor

SPORTING 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporting'in 2022-23 sezonunun devre arasında 15 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve sözleşmesine "Serbest kalma bedeli 80 milyon euro" maddesini koyduğu 22 yaşındaki savunmacı için 60 milyon euro (yaklaşık 3 milyar TL) bonservis talep ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor

SINGO'NUN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Ousmane Diomande, Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Wilfried Singo ile birlikte Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Turuncu-yeşilli formayı bugüne dek 9 kez sırtına geçiren Diomande, milli forma altında 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor

PERFORMANSI

Sporting'de 2,5 yılı geride bırakan Diomande, 109 resmi maçta görev yaparken 6 gol atıp 2 asist üretti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda 20 sarı kart, 3 de kırmızı kart gördü.

Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor

Galatasaraydan savunmaya 3 milyarlık dev hamle Singonun milli takım arkadaşı geliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Ousmane Diomande

BAKMADAN GEÇME!