Galatasaray'dan savunmaya 3 milyarlık dev hamle! Singo'nun milli takım arkadaşı geliyor

Yaz transfer döneminde Osimhen'i 75 milyon euro, Singo'yu da 30,7 milyon euro ödeyerek kadrosuna katan ve Türk futbol tarihinin en pahalı iki transferini gerçekleştiren Galatasaray'da devre arasında harcamadan kaçınılmayacak.

Ara transfer döneminde savunma bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, birçok büyük Avrupa kulübünün takibinde olan Sporting'in Fildişili stoperi Ousmane Diomande'yi gündemine aldı.

SPORTING 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporting'in 2022-23 sezonunun devre arasında 15 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve sözleşmesine "Serbest kalma bedeli 80 milyon euro" maddesini koyduğu 22 yaşındaki savunmacı için 60 milyon euro (yaklaşık 3 milyar TL) bonservis talep ettiği belirtildi.

SINGO'NUN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Ousmane Diomande, Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Wilfried Singo ile birlikte Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Turuncu-yeşilli formayı bugüne dek 9 kez sırtına geçiren Diomande, milli forma altında 1 kez gol sevinci yaşadı.

PERFORMANSI

Sporting'de 2,5 yılı geride bırakan Diomande, 109 resmi maçta görev yaparken 6 gol atıp 2 asist üretti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda 20 sarı kart, 3 de kırmızı kart gördü.