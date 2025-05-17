Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Yer yerinden oynayacak

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Türkiye Kupası zaferinin ardından Süper Lig’de şampiyonluk için de geri sayıma geçen Sarı-Kırmızılılar, yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

Yönetim takımı gelecek sezon mutlaka üst turlarda görmek istiyor. Bunun için izlenecek transfer politikası şimdiden belirlenmiş durumda. Galatasaraylı yöneticiler, belirlenen hedefler doğrultusunda resmi temaslara başladı. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi’ne yakışacak kalitede bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

KALEDE İLK HEDEF MERET

Galatasaray’da en önemli değişim kalede yaşanacak. 14 yıllık Muslera dönemi sonrası 1 numaralı pozisyon bir başka isme teslim edilecek. Birçok aday belirleyen Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda önceliği Napoli’deki sözleşmesi bitecek olan Alex Meret’e veriyor.

Kulübüyle anlaşma sağlayamayan 28 yaşındaki İtalyan file bekçisi ayrılık aşamasına geldi. Türkiye’den Fenerbahçe de Meret transferiyle yakından ilgileniyor.

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BOEY SONRASI KRİZ

Boey sonrası bir türlü çare bulunamayan sağ bek krizini de çözmeye kararlı olan Sarı-Kırmızılılar, reçeteyi yine eski oyuncusunda buldu.

YENİ SEZON İÇİN SÖZ KESİLDİ!

Bayern Münih’te beklentileri karşılayamayan Boey’le görüşen Galatasaraylı yetkililer, yeni sezon için söz kesmiş durumda. Bayern’in de dolaylı yoldan yapılan ilk görüşmede kiralama formülüne sıcak yaklaşması Aslan’ı rahatlattı. Kulübe yakın kaynaklar Boey transferinin çok yakın olduğunu dile getiriyor.

Bayern Münih’le Sacha Boey konusunu görüşen Galatasaray, Alman devinden bir başka büyük haber daha bekliyor. Bayern’in yıldız futbolcusu Leroy Sane’ye sunduğu sözleşme teklifinin süresi pazartesi gününe kadar sona erecek.

TARİHİ TRANSFER YOLDA!

Almanlar, 29 yaşındaki futbolcuyla pazarlık yapılmayacağını net şekilde açıkladı. Sane eğer mevcut şartları beğenmezse, Sarı-Kırmızılılar araya girerek son yılların en büyük transferlerinden birine imza atacak.

DE BRUYNE BOMBASI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray bir büyük bomba da 10 numara transferinde patlatacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi Manchester City’deki sözleşmesi bitecek olan ve kulüpten ayrılacağı açıklanan dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne...

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Mertens kendisinden sonraki dönem için düşünülen vatandaşını ikna etme konusunda bizzat Galatasaray’a yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcunun çok fazla talibi var. Ancak Cim Bom’un Devler Ligi’ndeki hedefleri sunduğu projenin De Bruyne’yi şimdiden etkilediği iddia ediliyor.