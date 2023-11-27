Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez'in durumu...

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı savunma oyuncusunun sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiğini açıkladı.
İşte Galatasaray'ın duyurusu;
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.
MANCHESTER UNITED MAÇINA ZOR
Sanchez'in, Şampiyonlar Ligi'nde hafta arası oynanacak Manchester United maçında forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor.