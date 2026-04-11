Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaraydan sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 18:34

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü tedavisi devam eden Victor Osimhen, Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü idmanda sakatlanan Günay Güvenç'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtilerek, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." denildi.

Asprilla'nın tedavisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, "Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünkü idmanda iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç'in ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

