Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 3 isim Monaco maçında yok!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 12:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce; sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Monaco maçı öncesinde İstanbul'da yapılan son antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgi veren İnce şu ifadeleri kullandı:

"Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun Monaco maçında bizimle olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için bir değerlendirme yapacağız ve o değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz.

Oyuncu sağlığı bizim için çok önemli, her şeyin başında ama burası sağlık için spor yapılan bir yer değil, çok önemli bir markanın kıymetli alanlarda mücadelesi var. Rotasyon konusunda bazı eleştiriler olabiliyor. Anlayışla karşılıyorum. Galatasaray taraftarının mutluluğu ve başarısı her şeyden önde. Oyuncu sağlığını riske etmiyoruz. Belli oranlarda oyuncuları kullanmak durumunda kalıyoruz. Oyuncular durumlarının tamamen bilincinde. Onlarla tartışarak, tıbbi gerçekleri unutmayarak kararlar veriyoruz.

Kazımcan Avrupa listesinde yok. O alan için Jakobs ile ilgili inisiyatif almaya çalışıyoruz. Lemina'yı stoper bölgesinde, henüz hazır olmasa da fedakarlıkla oynatıyoruz. Biz de biliyoruz, farkındayız ki tıbbi açıdan riske etmememiz gereken durumlarda bazı oyuncularımızı belli dakikalar vererek, bazı riskler almak zorundayız. Dar rotasyonda gidiyoruz. Sadece sakatlıklar değil cezalı oyuncuların benzer bölgelerden olması nedeniyle bu riskleri alıyoruz."

#Galatasaray#Yener İnce#Monaco

