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Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Yıldız oyuncu için Milan'dan bilgi aldı

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#Transfer#Galatasaray#Calabria
Galatasaraydan sağ bek hamlesi Yıldız oyuncu için Milandan bilgi aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 09:40

Tuttomercato’nun haberine göre sağ bek arayan sarı kırmızılılar sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncu için İtalyan ekibinden şartları ile ilgili bilgi aldı.

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Sacha Boey’in ayrılığı sonrası sağ bekte istediği verimi alamayan Galatasaray, hala arayışlarını sürdürüyor.

Aslan, Milan'a Calabria'yı sordu

Sarı-kırmızılı ekibin, Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takım kaptanı Davide Calabria’yı gündemine aldığı iddia edildi. Tuttomercato’nun haberine göre sarı kırmızılılar 28 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibinden şartları ile ilgili bilgi aldı.

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Calabria kararı sezonuna bırakmak istiyor

Haberde Calabria’nın takımda kalıp yeniden ilk 11’e dönmek için mücadele etmek istediği ve geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bırakmak istediği bilgisini de yer verdi. Altyapısından yetiştiği Milan’ın 2015’ten bu yana formasını giyen Calabria, bu sezon 11 maçta 1 gol kaydetti.

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Rennes'den Gouri reddi

L'Equipe'e göre de Cimbom, Amine Gouiri’nin transferi için çarşamba Rennes’e 13 milyon Euro sabit + 2 milyon Euro bonusluk ilk teklifini iletti. Ancak Fransız ekibi 2022’de 28 milyon Euro’ya alınan Cezayirli oyuncu için gelen teklifi reddetti. Asıl mevkisi santrfor olan ve sol kanat ile forvet arkasında da görev alabilen Gouiri’nin de bu görüşmelerin devam etmesini istemediğini bildirdiği ifade edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Calabria

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