Galatasaray'dan Sacha Boey'den sakatlık açıklaması!

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Geri dönmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Boey, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta boy gösterdi ve bir gol attı.