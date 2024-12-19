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Galatasaray'dan Sacha Boey ve sakatlık açıklaması: Biz de şaşkınız

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Galatasaray
Galatasaraydan Sacha Boey ve sakatlık açıklaması: Biz de şaşkınız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 19:43

Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra sık sık sakatlanan Sacha Boey ile ilgili konuştu.

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Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30+5 milyon euro karşılığında transfer olan Sacha Boey, Alman devinde 4. kez sakatlandı. Fransız futbolcu bu süreçte 160 günü sakatlık sebebiyle takımdan ayrı geçirirken toplamda 29 maç kaçırdı.

Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman basınına Boey'in sık sakatlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Biz de çok şaşırdık. Galatasaray'da oynarken en ufak ağrısı ve sızısı olmadı. Gerçekten iyi antrenman yapan üst düzey bir futbolcuydu. Onun Bayern'de de çalışkan olduğunu, kötü bir yaşam tarzına sahip olmadığını biliyorum. Muhtemelen bu sakatlıklar tamamen şanssızlık kaynaklı."

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Galatasaray

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