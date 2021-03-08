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GeriFutbol Galatasaray'dan Ryan Donk açıklaması! "İç yan bağlarında..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Ryan Donk açıklaması! "İç yan bağlarında..."

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Galatasaray'dan Ryan Donk açıklaması! "İç yan bağlarında..."

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası tetkikleri yapılan Ryan Donk'un sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi.

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Emre Taşdemir'in kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ettiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Mart Çarşamba günü devam edecek.

 

Galatasaraydan Ryan Donk açıklaması İç yan bağlarında...

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