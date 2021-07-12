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Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Roberto Mancini paylaşımı

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Galatasaray'dan Roberto Mancini paylaşımı

Galatasaray, İtalya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna ulaştıran eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi tebrik etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi mağlup ederek kupaya uzatan İtalya'da en büyük pay sahibi kuşkusuz Roberto Mancini oldu.

İtalya'nın başına geldikten sonra yenilmez bir takım oluşturan Mancini, ülkesini 53 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adamı sarı kırmızılı kulüp unutmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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