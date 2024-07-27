Galatasaray'dan Richard Rios için resmi teklif!

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Galatasaray'da Elias Jelert transferi sonrası gözler orta saha takviyesine çevrildi. Uzun zamandır Wendel'i gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takım, Zenit'in inadını kırabilmiş değil. Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı futbolcuyu Brezilya'da buldu.

Palmeiras forması giyen ve Copa America'da final oynayan Kolombiya'da yıldızlaşan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Rios için Palmeiras'a 16 milyon euro bonservis teklif ettiği ifade edildi. Haberde Palmeiras'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve teklifin yükseltilmesini beklediği yazıldı.

Mart 2023'te 1.38 milyon euro bonservis karşılığında Palmeiras'a transfer olan 24 yaşındaki Rios, takımıyla 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Davinson Sanchez'in de vatandaşının transferinde etkin rol oynayabileceği konuşuluyor.