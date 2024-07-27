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Galatasaray'dan Richard Rios için resmi teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Richard Rios
Galatasaraydan Richard Rios için resmi teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 08:47

Transferde uzun süren sessizliğini Elias Jelert ile bozan Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Wendel'in kulübü Zenit ile henüz anlaşamayan Sarı-kırmızılı kulübün Kolombiyalı yıldız Richard Rios için teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Elias Jelert transferi sonrası gözler orta saha takviyesine çevrildi. Uzun zamandır Wendel'i gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takım, Zenit'in inadını kırabilmiş değil. Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı futbolcuyu Brezilya'da buldu.

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Palmeiras forması giyen ve Copa America'da final oynayan Kolombiya'da yıldızlaşan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Rios için Palmeiras'a 16 milyon euro bonservis teklif ettiği ifade edildi. Haberde Palmeiras'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve teklifin yükseltilmesini beklediği yazıldı.

Mart 2023'te 1.38 milyon euro bonservis karşılığında Palmeiras'a transfer olan 24 yaşındaki Rios, takımıyla 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Davinson Sanchez'in de vatandaşının transferinde etkin rol oynayabileceği konuşuluyor.

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#Transfer#Galatasaray#Richard Rios

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