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Galatasaray’dan rekor sermaye artışı! KAP'a bildirildi

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#Galatasaray#Sermaye Artırımı#KAP
Galatasaray’dan rekor sermaye artışı KAPa bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 14:09

Galatasaray, yüzde 150 artışla sermaye artırımına giderek çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

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Galatasaray, nakit sermaye artırımına gidildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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#Galatasaray#Sermaye Artırımı#KAP

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