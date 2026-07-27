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Galatasaray'dan Reijnders bombası: İngilizler transfer planını duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Reijnders#Manchester City
Galatasaraydan Reijnders bombası: İngilizler transfer planını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 17:40

Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'i renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tijjani Reijnders ısrarı sürüyor.

The Sun'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip Manchester City'nin Hollandalı yıldızını renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaraydan Reijnders bombası: İngilizler transfer planını duyurdu

AYRILIK BAŞKA TRANSFERE BAĞLI

Haberde, Reijnders'in geleceğinin Manchester City'nin gerçekleştirmeyi planladığı bir başka transfere bağlı olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde Reijnders'in ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.

Galatasaraydan Reijnders bombası: İngilizler transfer planını duyurdu

PERFORMANS

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İngiliz devindeki ilk sezonunda 47 resmi maçta forma giyen Reijnders, 7 gol - 8 asistlik istatistik yakaladı.

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ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 3 karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

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#Galatasaray#Reijnders#Manchester City

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