Galatasaray'dan Reijnders bombası: İngilizler transfer planını duyurdu!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tijjani Reijnders ısrarı sürüyor.
The Sun'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip Manchester City'nin Hollandalı yıldızını renklerine bağlamak istiyor.
AYRILIK BAŞKA TRANSFERE BAĞLI
Haberde, Reijnders'in geleceğinin Manchester City'nin gerçekleştirmeyi planladığı bir başka transfere bağlı olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde Reijnders'in ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.
PERFORMANS
İngiliz devindeki ilk sezonunda 47 resmi maçta forma giyen Reijnders, 7 gol - 8 asistlik istatistik yakaladı.
ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 3 karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.