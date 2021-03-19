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GeriFutbol Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

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Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in maketi, Galatasaray-Rizespor maçı için Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerini aldı.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Rizespor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'in fotoğrafı stadyumda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom

'UNUTULMAYACAKSIN BÜYÜK USTA'

Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında!. Unutulmayacaksın büyük usta!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraydan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

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