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Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafael Leao#Sakatlık
Galatasaraydan Rafael Leao için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 12:45

Galatasaray, Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Amedspor maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaraydan Rafael Leao için sakatlık açıklaması

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

HT Spor'un haberine göre sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Rafael Leao, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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#Galatasaray#Rafael Leao#Sakatlık

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