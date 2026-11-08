Galatasaray'dan Rafael Leao için sakatlık açıklaması!

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Galatasaray, Amedspor maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
HT Spor'un haberine göre sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Rafael Leao, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.