×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Rafael Leão bombası: Dev teklif ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Rafael Leão
Galatasaraydan Rafael Leão bombası: Dev teklif ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 19:50

Galatasaray, Milan’ın yıldızı Rafael Leão için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncuya 8 milyon euro garanti ücret + 2 milyon euro bonus teklif ettiği, Milan’ın ise 60 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN LEAO GİRİŞİMİ

İtalyan basınından Calciomercato muhabiri Daniele Longo’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Rafael Leão için girişimlerini devam ettiriyor.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Davinson Sanchez kararı Bonservis bedeli belirlendiGalatasaray'dan Davinson Sanchez kararı! Bonservis bedeli belirlendiHaberi görüntüle

ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Galatasaray’ın Portekizli yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edildi.

Öte yandan Milan’ın, 26 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Galatasaraydan Rafael Leão bombası: Dev teklif ortaya çıktı

RAKAMLARI

Haberin Devamı

Geride kalan sezonda 31 resmi maçta görev yapan Leão, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Rafael Leão

BAKMADAN GEÇME!