Galatasaray'dan Rafael Leão bombası: Dev teklif ortaya çıktı!

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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN LEAO GİRİŞİMİ

İtalyan basınından Calciomercato muhabiri Daniele Longo’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Rafael Leão için girişimlerini devam ettiriyor.

ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Galatasaray’ın Portekizli yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edildi.

Öte yandan Milan’ın, 26 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

RAKAMLARI

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Geride kalan sezonda 31 resmi maçta görev yapan Leão, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.