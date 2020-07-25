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GeriFutbol Galatasaray'dan Radamel Falcao için flaş karar! Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 25.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Radamel Falcao için flaş karar! Son dakika transfer haberleri

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Galatasaray'dan Radamel Falcao için flaş karar! Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonun yarısını kaçıran Radamel Falcao için kararını verdi...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edebildiği dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao, gerek sakatlıkları gerekse de beklentilerin altında kalan performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Falcao hakkında ülkesi Kolombiya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.

ESPN Kolombiya televizyonu, resmi sitesinden yayımladığı haberde Falcao'nun bu sezonki performansını analiz ederken 34 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmak istediğini ancak Galatasaray yönetiminin kendisini satmak için cazip bir teklif beklediğini öne sürdü.

Aslan'da bu sezon 22 maça çıkan Falcao, takımına 11 gol ve 1 asistlik bir katkı sağlamıştı. Sarı Kırmızılılar'daki geleceği büyük merak konusu olan Kolombiyalı forvetin kulüple olan mukavelesi ise 2022 yazında sona erecek. (Fanatik)

Galatasaraydan Radamel Falcao için flaş karar Son dakika transfer haberleri

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