Galatasaray'dan penaltı tepkisi

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Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakanın ikinci yarısında penaltı itirazında bulundu.
Müsabakanın 71. dakikasında sağ kanattan gelen ortaya Mauro Icardi hareketlendi ancak istediği vuruşu yapamadı.
Arjantinli yıldız, bu pozisyonda çekildiğini belirterek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itirazda bulundu ancak oyun sürdü.
Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından pozisyona tepki gösterdi.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahasında kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor." denildi.