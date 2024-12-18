Galatasaray'dan Paulo Dybala’ya 10 milyon Euro

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Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhem... Son 2 yılda yaptığı transferlerle tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Galatasaray’ın bir başka süper yıldızı gündemine aldığı iddiaları taraftarlar arasında heyecan yarattı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Mauro Icardi’nin sakatlanarak sezonu erken kapatmak zorunda kalmasının ardından sarı kırmızılıların iki yıldır istediği Arjantinli forvet için harekete geçtiğini ve 31 yaşındaki futbolcuya 10 milyon Euro önerdiğini yazdı.

KONTRATININ UZAMASINA 7 MAÇ KALDI

Paulo Dybala’nın Roma’nın kendisini satmaya net karar vermemesi durumunda ocak ayında ayrılmaya sıcak bakmayacağı yorumu yapılsa da yıldız futbolcunun kontratı Haziran 2025’te sona eriyor. Şu ana kadar ligde 13, Avrupa’da 5 maçta şans bulan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma maddesinin devreye girmesi için 7 maçta daha oynaması gerekiyor. G.Saray da bu durumu göz önünde bulundurarak bonservissiz ya da minimum bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

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HER FUTBOLCU GALATASARAY’I İSTER

Dybala’nın menajeri Carlos Novel’in İstanbul’a gelerek önceki gün oynanan Trabzonspor maçını tribünden izlediği öğrenilirken Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Arjantinli oyuncu hakkındaki iddiaları şu sözlerle değerlendirdi: “Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister.”

3- Roma ile bu sezon 18 maçta şans bulan Dybala, 2 gol, 1 asistle 3 gole katkı verdi. Arjantinli geçen sezon 39 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.