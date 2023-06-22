Galatasaray'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız için görüşme...

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Operasyonu bizzat yürütecek olan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Timur'un planı PSG ile masaya oturarak Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek.

Fanatik'in haberine göre; Arjantinli yıldızla büyük ölçüde anlaşan Sarı-Kırmızılılar, golcü futbolcuyu Suudi Arabistan kulüplerine kaptırmadan işi bitirmeye çalışacak. Icardi dışında gündemde önemli isimler var.

Bunlardan biri, sezonu Juventus'ta kiralık geçiren orta saha oyuncusu Leandro Paredes.

Timur, bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu için de PSG'li yetkililerle masaya oturacak.

Paredes'in transfer durumuna göre konuşulacak isimlerden diğeri Renato Sanches.

Türkiye'den Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğu Portekizli oyuncunun kiralanması düşünülüyor.

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HER ŞEY AYNI HEDEF İÇİN

Sarı-Kırmızılılar, temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak olan kampa, yeni transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk da özellikle forvet ve sol bekin mutlaka kampta olmasını istiyor.

Böylece Aslan, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki iki maçına daha verimli bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacak.

Kulübe yakın kaynaklara göre, Galatasaray'da 1 Temmuz'a kadar transferde çok önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.