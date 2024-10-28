Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete'ye Yunanistan'da övgü yağmuru: 'Büyücü...'

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Galatasaray'da istenileni vermekte zorlanan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Panathinaikos'a 4 milyon 750 bin euro bedelle satılan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan'da hayata döndü.

Panathinaikos'a katıldıktan sonra takımın en önemli oyuncularından biri olan Tete, sergilediği performansla parmak ısırttı. Yeşil-beyazlıların formasını toplamda 16 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda altı gol ve bir asistlik performans sergiledi.

'BÜYÜCÜ LAKABINI ALDI'

Panathinaikos'ta bu sezonun en golcü ismi olmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, Komşu'da 'Büyücü' lakabını kazandı. Yunan basını ve taraftarlar Tete'den büyücü diye bahsederken, Brezilyalı futbolcu inişli çıkışlı grafik sergileyen takımının en kritik oyuncusu durumunda yer alıyor.

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TETE'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

2023-2024 sezonunun başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

FATİH TERİM'DEN SONRA DA TOPARLANAMADILAR

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, efsane teknik adamın ardından Diego Alonso'ya emanet edilmişti. Yunan ekibi bu sezon da henüz beklenen performansı sergleyemedi. Ligde çıktığı dokuz maçta 13 puan toplayan Panathinaikos, lider Aris'in beş puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.