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Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj!

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#Galatasaray#Osimhen#Transfer
Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 12:01

Galatasaray’daki geleceği yıla hikayesine dönen Osimhen’e dair yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün kurmayları, Nijeryalı golcüye transfer için mesajını iletti.

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Galatasaray’ı bu sezon şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj

Nijeryalı için yapılan “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları kutlamalara da damga vurdu.

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Galatasaray Osimhen için tüm şartlarını zorladı 15 milyon Euro’luk teklifini iletti; bekleyişe geçti.

Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj

Diğer yandan Nijeryalı yıldız Avrupa devlerinden istediği teklifleri henüz alabilmiş değil.

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Napoli, oyuncuyu Juventus’a satmamak için ayak diretiyor ve Osimhen’e Suudi Arabistan’dan iki teklif var.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak El Hilal, Osimhen için yıllık 40 milyon Euro teklif etmiş durumda.

Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj

Suudi Arabistan 1. Ligi’ne yeni yükselen NEOM kulübü ise El Hilal’den daha yüksek bir teklif hazırlığı içerisinde.

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Osimhen’in mevcut teklifler içerisinde Suudi Arabistan’dan gelenlere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray ise Nijeryalı yıldızın kararını bir an evvel vermesini istiyor.

Bu transfer için yüklü bir kaynak ayıran Cimbom transfer planlamasını Osimhen’in durumuna göre şekillendirecek.

 

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#Galatasaray#Osimhen #Transfer

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