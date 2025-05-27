Galatasaray’dan Osimhen’e transfer için son mesaj!

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Galatasaray’ı bu sezon şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

Nijeryalı için yapılan “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratları kutlamalara da damga vurdu.

Galatasaray Osimhen için tüm şartlarını zorladı 15 milyon Euro’luk teklifini iletti; bekleyişe geçti.

Diğer yandan Nijeryalı yıldız Avrupa devlerinden istediği teklifleri henüz alabilmiş değil.

Napoli, oyuncuyu Juventus’a satmamak için ayak diretiyor ve Osimhen’e Suudi Arabistan’dan iki teklif var.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak El Hilal, Osimhen için yıllık 40 milyon Euro teklif etmiş durumda.

Suudi Arabistan 1. Ligi’ne yeni yükselen NEOM kulübü ise El Hilal’den daha yüksek bir teklif hazırlığı içerisinde.

Osimhen’in mevcut teklifler içerisinde Suudi Arabistan’dan gelenlere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray ise Nijeryalı yıldızın kararını bir an evvel vermesini istiyor.

Bu transfer için yüklü bir kaynak ayıran Cimbom transfer planlamasını Osimhen’in durumuna göre şekillendirecek.