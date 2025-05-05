Galatasaray’dan Osimhen’e şampiyonluk kutlamalarında sürpriz! Dev hazırlık var

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Victor Osimhen, Galatasaray’da 33 gole ulaştı, şimdiden kariyer rekorunu kırdı. Şimdi gözünü Mario Jardel’in 34 gollük ‘en skorer yabancı oyuncu’ rekoruna dikti. Her fırsatta Aslan’da ne kadar mutlu olduğunu söyleyen dünyaca ünlü forvet, Sivas maçı sonrası, “Hayat boyu unutmayacağım bir sezon oluyor. Çocukların maskeleri takmaları ve onlara ilham vermek çok güzel bir his. Galatasaray’a gelene kadar böyle bir şey görmemiştim” ifadelerini kullanmıştı.

YOĞUN MESAİ

Yönetim için 1 numaralı öncelik, Victor Osimhen’in bonservisini almak. Sarı-Kırmzılılar, bu operasyon için iki yönlü bir çalışma yürütüp, yoğun mesai harcıyor.

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MADDİ KAYNAK TAMAM

İlk olarak, 75 milyon Euro’luk bonservis için kaynak bulunması. Yönetim, hem sponsor anlaşmaları hem de kendi imkanlarıyla transferin maddi ayağını büyük ölçüde halletti. Şimdi sıra, Osimhen’in Cim Bom’da kalma kararı vermesine geldi.

SES GETİRECEK GÖSTERİ

Dünyaca ünlü yıldızın adı Barcelona, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılıyor. Osimhen, kararını sezon sonunda vereceğini açıklamıştı. Yönetim, ligde mutlu sona ulaşılması halinde şampiyonluk kutlamalarının merkezine Nijeryalı forveti koymayı planlıyor.

Geçen sezonki kutlamalarda, gökyüzünde dronelarla Icardi silüeti oluşturulmuş, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Bu kez Osimhen için çok özel gösterilerin hazırlanacağı öğrenildi. Yönetim, golcü oyuncuya kulüp ve taraftar için ne kadar özel olduğunu bir kez daha hissettirip kalma kararı almasına çalışacak.