Galatasaray'dan Osimhen ve Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Osimhen Sakatlığı#Kaan Ayhan Sağlık Durumu
Galatasaraydan Osimhen ve Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 12:04

Galatasaray, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan'ın sakatlıklarına ilişkin resmi açıklama yayınladı. Osimhen'in yoğun bir tedavi süreci sonrası Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osimhen'ın tedavisine başlandığını ifade etti. Öte yandan sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın da MR'a gireceğini duyurdu. 

Derbiye yetişmesi bekleniyor

Osimhen'in yoğun bir tedavi süreci sonrası 1 Aralık günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor. 

 

Sarı kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu: 

Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır.

'Ciddi değil' demişti

Victor Osimhen, havalimanında sakatlığı ile ilgili gelen soruya 'ciddi değil' yanıtını vermişti.

