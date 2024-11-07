Galatasaray'dan Osimhen transferine dair açıklama: Anlaşma...

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen'in sarı kırmızılı takıma transferinde yaşananları BBC'ye anlattı.

Ismael Garcia Gomez yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi Osimhen için yazın biraz sallantılıydı, Napoli'de kalmayacağına dair pek çok söylenti vardı. Suudi Arabistan ve Chelsea iddiaları da var ancak tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum." dedi.

Okan Buruk'un Victor Osimhen ile görüştüğünü belirten Ismael Garcia Gomez, "Galatasaray'a transfer olmadan önce bir deplasman maçından dönerken Okan Buruk, Osimhen ile telefonda görüşmüştü. İki gün gibi kısa süre içinde transfer gerçekleşti. Hem kulüp için hem de taraftarlar için sezona böyle bir transferle başlamak inanılmazdı." diye konuştu.

Osimhen'in transfer sürecinde çok istekli olduğunu söyleyen İspanyol antrenör, "Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Ayrıca Galatasaray ailesinin bir parçası olmak için çok istekli olduğunu gördük. Bu yüzden anlaşmayı yapmak çok zor olmadı." açıklamasını yaptı.

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Napoli'den bedelsiz olarak kiralanan Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.