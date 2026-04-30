Galatasaray'dan Osimhen tarifesi! Milan'ın starı geliyor

#Galatasaray Transfer#Victor Osimhen#Rafael Leao
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 08:36

Galatasaray, Victor Osimhen'de yaşanan transfer senaryosunun 2. perdesine hazırlanıyor. Cimbom, menajer Gardi'ye Milan'ın yıldızı için tam yetki verdi.

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro çalışmalarına da başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılara yine İtalya'dan talih kuşu vurdu.

LEAO VE MILAN ARASINDA İPLER KOPTU

Son dönemlerde düşüşe geçen istikrarsız performansı nedeniyle yerini kaybetme tehlikesiyle karşılaşan Rafael Leao, kendisini oyundan alan hocasına gösterdiği sert tepkinin ardından hem kulübün hem de taraftarın öfkesini kazandı. Son olarak Milan taraftarları Portekizli futbolcunun Instagram hesabına hakaretler yağdırınca, o da hesabını askıya almak zorunda kaldı.

GARDI'YE TAM YETKİ

Milan’daki neredeyse herkesle ters düşen Leao ayrılık kararı alırken, menajerinden tüm teklifleri değerlendirmesini istedi. Galatasaray cephesi de fırsatı görerek hemen harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin de onayladığı Leao için İtalyan menajer Gardi’ye tam yetki verdi. Son yıllarda Galatasaray’ın en önemli transferlerinin altında imzası bulunan Gardi de ülkesindeki sağlam ilişkilerini kullanarak oyuncuyu ikna etmeye ve Sarı-Kırmızılı kulübe en uygun maliyeti çıkarmaya çalışacak.

OSIMHEN İLE AYNI SENARYO

Hatırlanacağı üzere Napoli’nin sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşım nedeniyle Osimhen çılgına dönmüş ve yol ayrımına kadar giden ateşin fitili yakılmıştı. Napoli cephesi de geri adım atmayınca Avrupa’da transfer kapanmış ve kader Osimhen ile Galatasaray’ı birleştirmişti.

