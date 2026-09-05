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Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması!

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#Galatasaray#Sakatlık#Osimhen
Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 12:09

Galatasaray, Osimhen, Lemina ve Singo'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama paylaştı.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."

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#Galatasaray#Sakatlık#Osimhen

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