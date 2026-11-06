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Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması: 'Operasyon geçirecek!'

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Sakatlık
Galatasaraydan Osimhen için sakatlık açıklaması: Operasyon geçirecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 18:57

Galatasaray, Victor Osimhen'in sol dizinde esneme tespit edildiğini açıkladı. Nijeryalı golcü operasyon geçirecek.

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Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcunun sol dizinde esneme tespit edildiği ve operasyon geçireceği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca Osimhen'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır.

Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır.

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Galatasaraydan Osimhen için sakatlık açıklaması: Operasyon geçirecek

HEDEF ASTON VILLA

aktardığı bilgiye göre; Victor Osimhen'in 24 Kasım'da oynanacak olan Aston Villa maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. 

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Sakatlık

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