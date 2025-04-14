Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor! Kalmasını istiyoruz'

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Attığı gollerle takımını sırtlayan ve Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen'in Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada kullandığı "Transfer konusunda ne olacağını sezon sonunda göreceğiz, ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadeleriyle kamuoyunda bir veda mesajı olarak algılanmıştı.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada Osimhen'in sözlerinin 'veda' olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ayrılacağını söylemedi. Biz onun bizimle, takımda kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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DEVLER PEŞİNDE!

Nijeryalı golcü, Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine toplamış durumda.

Lewandowski'ye destek olabilecek ve Polonyalı golcünün takımdan ayrılması sonrasında geçişi kolaylaştıracak güçlü bir santrfor arayan Barcelona'da listenin başında Osimhen ve Gyökeres yer alıyor.

Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Barcelona'nın yanı sıra Juventus ve birçok İngiliz kulübünün bulunduğu belirtiliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Victor Osimhen'in Napoli ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Nijeryalı golcünün sözleşmesinde (İtalya dışındaki kulüpler için) 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Victor Osimhen, 29 gol - 6 asistlik performans sergiledi.