Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyata alındı

Galatasaray, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.”

"DÖNÜŞÜM EN FAZLA 5-6 HAFTA SÜRER" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yayıncı Carterefe'ye sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Osimhen, ameliyat olması durumunda sahalara dönüşünün en fazla 5-6 hafta süreceğini söylemişti.

KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

Osimhen'in Fenerbahçe derbisi dahil yetişmesi beklenmeyen maçlar:



Trabzonspor

Göztepe

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği (Kupa)

Fenerbahçe

29 MAÇTA 26 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.