×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyata alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 13:12

Galatasaray, Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.”

"DÖNÜŞÜM EN FAZLA 5-6 HAFTA SÜRER" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yayıncı Carterefe'ye sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Osimhen, ameliyat olması durumunda sahalara dönüşünün en fazla 5-6 hafta süreceğini söylemişti.

KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

Osimhen'in Fenerbahçe derbisi dahil yetişmesi beklenmeyen maçlar:

Trabzonspor
Göztepe
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği (Kupa)
Fenerbahçe

Haberin Devamı

29 MAÇTA 26 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
