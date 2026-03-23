Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyat oldu

Galatasaray, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

DURSUN ÖZBEK VE YENER İNCE'DEN AÇIKLAMALAR

Dursun Özbek: "Gayet sağlıklı. Gayet başarılı bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede sahalara dönecek"

Yener İnce: "Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır"

"DÖNÜŞÜM EN FAZLA 5-6 HAFTA SÜRER" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yayıncı Carterefe'ye sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Osimhen, ameliyat olması durumunda sahalara dönüşünün en fazla 5-6 hafta süreceğini söylemişti.

KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

Sakatlık sürecinde Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile oynanacak maçları kaçırması beklenen beklenen Victor Osimhen'in 31. haftadaki Fenerbahçe maçına ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

29 MAÇTA 26 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.