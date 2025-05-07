Galatasaray'dan Osayi cevabı

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2021 Ocak ayında Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Osayi Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ile görüşmeler yapsa da henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.

Süper Lig devinden ret geldi

HT Spor'un haberine göre Osayi Samuel, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılılar ise 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini net olarak bildirdi. Osayi'nin önceliğinin İngiltere olduğu da aktarıldı.

Osayi'nin maaş talebi

Nijeryalı sağ bekin 2.7 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın önceliği Boey

Galatasaray’ın sağ bek planlaması Sacha Boey’un durumuna göre şekillenecek. Sarı kırmızılı kulüp Bayern Münih’te gözden çıkarılan eski futbolcusu için şartların oluşmasını bekleyecek. Galatasaray Boey’u kadrosuna katabilirse sağ bek bölgesinde bazı isimlerle yollarını ayıracak.