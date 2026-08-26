Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer!

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirdi.

HOJBERG SÜRPRİZİ!

Sarı-Kırmızılı yönetim, daha önce de listesinde yer alan Danimarkalı milli futbolcu Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlerini sıklaştırma kararı aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Cim Bom, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli orta saha için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Mali açıdan hassas bir dönemden geçen Fransız temsilcisinin ise oyuncudan yaklaşık 15 milyon Euro gelir beklentisi bulunuyor.

SICAK BAKIYOR

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Transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın elini en çok güçlendiren unsur ise Şampiyonlar Ligi faktörü. Danimarkalı futbolcunun kariyerine Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele edecek bir takımda devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.





ÇOK YÖNLÜ

Geçtiğimiz sezon başında Tottenham’dan 13.5 milyon Euro karşılığında Marsilya’ya imza atan ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Hojbjerg, saha içindeki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

PERFORMANSI

Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen tecrübeli isim, geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 43 maçta 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Danimarka Milli Takımı'nın da kilit isimlerinden olan yıldız futbolcu, milli formayla çıktığı 97 karşılaşmada 11 gol, 14 asist üretti.