Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! 1. Lig'den genç yetenek: Kerem Arık...

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Trendyol Süper Lig'de 44 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA ALT LİGLERDEN GELMİŞTİ

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelmişti.

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Sarı - kırmızılılardaki ilk sezonunda 29 maça çıkan Aktürkoğlu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

İkinci sezonunda ise 52 resmi maça çıkan Kerem; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde toplam 13 gol - 13 asistlik bir performans sergilemişti.

Üçüncü ve dördüncü sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu, iki yılda çıktığı 92 maçta 25 gol - 23 asistlik bir oyun ortaya koymuştu.

Bu sezonun başında ise transfer döneminin son gününde Benfica ile anlaşan Aktürkoğlu, bitime 15 dakika kala Portekiz devine imzayı atmıştı.