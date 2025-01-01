×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! 1. Lig'den genç yetenek: Kerem Arık...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#TRANSFER#Kerem Arık
Galatasaraydan orta sahaya sürpriz hamle 1. Ligden genç yetenek: Kerem Arık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:30

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray'da ciddi bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların 1. Lig ekibi Manisa FK'dan Kerem Arık'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 44 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Galatasaray'ın 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.

Gözden Kaçmasın2025in ilk sürprizi: Arda Güler Türkiye derken dünya devi... | Birçok hayranı var, çok istiyorlar2025'in ilk sürprizi: Arda Güler! Türkiye derken dünya devi... | 'Birçok hayranı var, çok istiyorlar'Haberi Görüntüle

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraydan orta sahaya sürpriz hamle 1. Ligden genç yetenek: Kerem Arık...

KEREM AKTÜRKOĞLU DA ALT LİGLERDEN GELMİŞTİ

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelmişti.

Haberin Devamı

Galatasaraydan orta sahaya sürpriz hamle 1. Ligden genç yetenek: Kerem Arık...

Sarı - kırmızılılardaki ilk sezonunda 29 maça çıkan Aktürkoğlu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

İkinci sezonunda ise 52 resmi maça çıkan Kerem; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde toplam 13 gol - 13 asistlik bir performans sergilemişti.

Üçüncü ve dördüncü sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu, iki yılda çıktığı 92 maçta 25 gol - 23 asistlik bir oyun ortaya koymuştu.

Bu sezonun başında ise transfer döneminin son gününde Benfica ile anlaşan Aktürkoğlu, bitime 15 dakika kala Portekiz devine imzayı atmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#TRANSFER#Kerem Arık

BAKMADAN GEÇME!