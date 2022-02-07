Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz Dina Ebimbe hamlesi! PSG sıcak bakıyor...

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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılıların Santos'tan stoper Robson Reis'i kadrosuna katacağı konuşulurken Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, PSG'nin genç orta sahası Eric Dina Ebimbe ile ilgileniyor. Galatasaray'ın Fransız ekibi ile görüştüğü ve PSG'nin kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın son dakikadaki bu teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi.

Ebimbe'nin kısa süre önce Bayer Leverkusen'e transferinin bitmek üzere olduğu ancak Alman ekibinin satın alma opsiyonu olmasında ısrar etmesinin ardından anlaşmazlık yaşanarak transferin gerçekleşmediği de ifade edildi.

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Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.