Galatasaray'dan orta saha transferinde sürpriz hamle: 'Top kapma canavarı'nın menajeri İstanbul'a geldi!

Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir rekora imza atmayı hedeflerken, kadrosunu nokta atışı transferlerle güçlendirmeyi planlıyor.

TOP KAPMA CANAVARI

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine yeniden gelen isim ise “top kapma canavarı” olarak gösterilen 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi oldu.

MENAJERİ DÜN İSTANBUL'A GELDİ

Genç futbolcunun menajerinin önceki gün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA DA İSTENMİŞTİ

Devre arasında da sarı-kırmızılıların radarına giren Yirenkyi transferinin o dönemde gerçekleşmediği, genç oyuncunun kariyerini FC Nordsjaelland formasıyla sürdürmeye devam ettiği belirtildi. Ancak bu kez Ganalı futbolcunun Galatasaray’a transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade edildi.

+4 YABANCI KONTENJANINA UYUYOR

Galatasaray yönetiminin, genç oyuncuyu özellikle +4 yabancı kontenjanı kapsamında değerlendirmek istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 33 maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergileyen Caleb Yirenkyi’nin Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.