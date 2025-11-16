Galatasaray’dan orta saha transferinde dev hamle! Rota Suudi Arabistan

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için ve kadrosunu güçlendirmek için orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlıyor.

NEVES BOMBASI!

Ocak ayı için bir süredir Anguissa ve Onyedika gibi isimlerle temas halinde olan Galatasaray’ın son olarak rotayı Suudi Arabistan’a çevirdiği ortaya çıktı. Cim Bom’un, Al-Hilal forması giyen Portekiz Milli Takımı oyuncusu Ruben Neves’le görüştüğü iddia ediliyor.

FORMUNU KORUYOR

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürmesine rağmen Portekiz Milli Takımı formasını giymeye devam eden ve son İrlanda maçında 90 dakika sahada kalan Ruben Neves’in, Cim Bom’un radarına girdiği öne sürüldü.

AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR

Al-Hilal’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Avrupa’dan başka kulüplerin de ilgilendiği 28 yaşındaki ön liberonun Arabistan’dan ayrılmak için gün saydığı belirtiliyor. İyi bir sezon geçiren ve 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 8 maçta 3 kez fileleri havalandıran, özellikle frikik golleriyle dikkat çeken Neves bu süreçte formunu korumayı başardı.

55 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Porto’da yıldızını parlattıktan sonra 2017 yazında yaklaşık 18 milyon Euro’ya Premier Lig ekiplerinden Wolves’a transfer olan Ruben Neves, 6 yıllık İngiltere macerasının ardından 2023 yazında 55 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal’e imza attı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Portekizli gazeteciler sözleşmesi bittikten sonra Avrupa’daki rekabetçi futbola geri dönmeyi planladığını yazdıkları Neves’in, Galatasaray’ın da arasında bulunduğu Şampiyonlar Ligi takımlarına oldukça sıcak baktığını dile getiriyor.

