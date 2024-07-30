Galatasaray'dan Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş, resmi imzayı attı!

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Galatasaray, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ı Rusya Premier Ligi’nde 2 maçta topladığı 4 puanla 5.sırada bulunan Orenburg’a kiralık olarak gönderdi.

2022 yılında İzmir ekibi Altay’dan Galatasaray’a transfer olan Karataş, sarı-kırmızılılarda toplam 24 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren genç futbolcu, başkent ekibinde 12 maçta mücadele etti.

Oynadığı futbolla dikkat çeken genç yıldız adayı, 2023 yılında Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı’nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edildi. 21 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.