Futbol Haberleri

Galatasaray'dan olay hakem tepkisi: 'Kol Kola Kardeşler!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 23:24

Galatasaray kulübü, yaptığı paylaşımla Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Galatasaray kulübü, Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'a yönelik bir paylaşım yaptı. 

Sarı - kırmızılı ekip, Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve verdiği kararla tartışmalara yol açan Arda Kardeşler'in o pozisyonuyla, Yasin Kol'un devam ettirdiği, ardından oyunu durdurduğu pozisyonla birleştirip paylaştı. 

OKAN BURUK'TAN DA TEPKİ

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, bu pozisyonla ilgili "Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu." ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşım;

#Galatasaray#Beşiktaş#Yasin Kol

