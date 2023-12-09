Galatasaray'dan Okan Buruk'un radikal kararı ve Ferdi Kadıoğlu detayı! Ersun Yanal başlattı...

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederken, sarı kırmızılılarda sol bekte mücadele eden Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla gündem oldu.

Asıl mevkisi forvet olan milli futbolcu Pendikspor maçının son bölümünde sol bekte mücadele etmiş ve hocası Okan Buruk'un alkışını almıştı.

OKAN BURUK, 'FERDİ KADIOĞLU'NU ÖRNEK GÖSTERDİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz, sol bek çıkmıyor. Milli Takım'da da bek sorunu var. Ferdi Kadıoğlu sol bek oynuyor, 10 numaradan oraya evrildi. Barış Alper Yılmaz öne ve geriye koşularda etkili olabiliyor. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilir. Tabii tecrübe gerekiyor. Genel resimde iyi performans çıkardı. Sol bekte Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Barış da olumlu oynadı ve ihtiyacımızı karşıladı. Angelino ile durumu paylaşıyoruz. Türkiye'de yerli oyuncu ile oynamak istiyoruz, bunu biliyor. Olumlu reaksiyon veren birisi. Kazımcan Karataş genç oyuncu. Daha iyi olduğu sürece şans gelecek. İkisini de kullanacağız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı





5 FARKLI POZİSYONDA OYNADI, JOKER OLDU

Vitor Pereira’nın sol bekte oynatmasıyla birlikte büyük aşama gösteren Ferdi, İsmail Kartal’ın 2. dönemi ve Jorge Jesus’la da çıkışını katlayarak taraflı tarafsız her futbolseverin beğendiği bir oyuncu kimliğine büründü. Fenerbahçe’de geride kalan 5 sene içinde sol bek, sağ bek, sol ve sağ ön ile 10 numara görevlerini de üstlenen Ferdi Kadıoğlu’nun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi de kariyerine çok olumlu yansıdı.

"BARIŞ, FERDİ EFEKTİ YARATABİLİR"

Ferdi'yi ilk olarak bek oynatan teknik direktör Ersun Yanal ise, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede, "Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da bir Ferdi efekti yaratabileceğini düşünüyorum. Savunmaya iyi konsantre olup savunmasını düzeltirse Türk futbolu, bir sol bek evirmiş olur." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BARIŞ ALPER İKİ ALANDA REKOR MAÇINI OYNADI

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele (10) ve sahipsiz top (8) kazandığı maçı Adana Demirspor karşısında oynadı.

Adana Demirspor maçına da sol bekte başlayan genç oyuncu, Yusuf Sarı'ya birçok pozisyonda üstünlük sağladı ve takımı adına olumlu bir performans gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, OPTA verilerine göre Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu.

Barış Alper'in istatistikleri;



🔸Topla Buluşma: 71

🔸Pas İsabet: %83

🔸Uzun Pas: 1/3

🔸Kilit Pas: 2

🔸Uzaklaştırma: 3

🔸Top Kapma: 3

🔸İkili Mücadele: 10/16

Haberin Devamı

"CİMBOM ÇAĞIRSIN YETER"

Öte yandan gece geç saatlerde bir paylaşım yapan Barış Alper, sol bek oynatılmasından dolayı rahatsızlık duymadığına vurgu yapan bir mesaj paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Cimbom çağır yeter. 💛❤️ pic.twitter.com/m2iTWVcjpo — Barış Alper Yılmaz (@Barisalperyilmz) December 8, 2023