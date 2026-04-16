Galatasaray'dan Okan Buruk'a sözleşme müjdesi! Dünyaca ünlü yıldız hediye

Haberin Devamı

Galatasaray’ı mayıs ayında son derece yoğun bir gündem bekliyor. Sarı-Kırmızılı kulüp son yılların en önemli seçimlerinden birine gidecek. Birçok projenin ortasında yola devam edip etmeyeceği merak edilen Dursun Özbek, kongrede bir kez daha adaylığını koyacağını net şekilde açıklamıştı.

Bir yandan takım şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan başkan çoktan seçim ajandasını açmış durumda. Özbek’e yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mevcut yönetimin yüzde 90 oranında yenilenmesi planlanıyor. Başkan çok daha güçlü bir ekiple yola devam etmek istiyor.

Haberin Devamı

HAYALİ O PROJE

Özellikle ekonomik anlamda çok daha büyük adımlar atmayı düşünen Özbek, listesine girecek isimlerden kulübün her branşına mutlaka yeni bir sponsor getirmesini istiyor. Dursun Özbek’in en büyük hayali ise yeni yönetim döneminde Aslantepe Vadisi projesini tamamlamak ve kulübün borçlarını yarı yarıya azaltmak. Henüz karşısında aday olmasa bile Özbek’in kulislerde oy çalışmalarına da başladığı iddia ediliyor.

OKAN BURUK İMZALIYOR

Kulübün önündeki en temel kaos maddelerinden biri ise hiç şüphesiz teknik adam konusu. Galatasaray’ın başında 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un, bu sezon sonunda takımı yine şampiyon yapsa bile kovulacağı yönünde iddialar ayyuka çıkmış durumda. Ancak Okan hocanın, şu an kulübün en aktif isimlerinden Abdullah Kavukcu ile arasından su sızmıyor. Ayrıca başkan Dursun Özbek’in hem de 2. başkan Metin Öztürk’ün Okan Buruk’u ne kadar çok sevdiği biliniyor. Yönetim şu sıralarda şampiyonluk konusunda olumsuz bir düşünceyi dile getirmek bile istemiyor.

Haberin Devamı

RAHAT NEFES ALDI

Hatta Özbek’in son Kemerburgaz ziyaretinde Okan Buruk’a tam destek verdiği ve “Bu takımın hocası sensin. Ne olursa olsun beraber yürüyeceğiz, yönetim olarak yanındayız” dediği öğrenildi. Buruk’un Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar bir kontrat görüşmesi yapılmadı. Ancak Özbek’in bu sözlerle yeni sözleşme sinyalini verdiği ve Okan hocanın rahat bir nefes aldığı kaydedildi.

YILDIZLAR GELİYOR

Büyüme projesinden kesinlikle vazgeçmeyen Başkan Özbek, yeni yönetimle birlikte yıldız transferlerine devam edip takımı daha da güçlendirmenin hesapları içinde. Şampiyonlar Ligi’nde takımın bu sezon ortaya koyduğu grafikten son derece memnun kalan Özbek, yatırımların işe yaradığına kanaat getirerek vites yükseltecek. Kadronun temel taşlarını korumayı düşünen Galatasaray Başkanı; Okan hocanın talepleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde isimleri kulübe kazandırmayı hedefliyor. Hatta yönetimin şimdiden transferini düşündüğü bir yıldız var.

Haberin Devamı

BRUNO LİSTE BAŞI

Galatasaray’ın daha önce de girişimde bulunup başarılı olamadığı ortaya çıkan Bruno Fernandes, yaz dönemi için kulübün 1 numaralı hedefi konumunda. Mertens sonrası ciddi şekilde 10 numara sıkıntısı çeken Sarı_Kırmızılılar, Portekizli süperstarı renklerine bağlayıp Avrupa’da iddiasını ortaya koymak istiyor. 31 yaşındaki yıldızın daha önce Cim Bom’a yeşil ışık yaktığı, United’ın oyuncuyu son anda satmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti. Aslan bir kez daha Fernandes için nabız yoklayacak.