Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Şampiyonluk sonrası yeni sözleşme

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Galatasaray Kulübü, geçen sezonu çifte kupa ile kapatan, takımı son üç sezonda Süper Lig şampiyonu yapan rekortmen teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, mevcut iki yıllık sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek olan Buruk’a 1+2 yıllık sözleşme önerecek. Geçen sezon 110 milyon TL kazanan, bu sezon maaşına ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak olan deneyimli teknik adamın 1+2 yıllık yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı gerçekleştirilecek.

Uzun vadeli proje inşa edilecek

Yeni sözleşmenin en önemli nedeni yönetimin Buruk önderliğinde uzun vadeli bir proje inşa etmek istemesi. Özellikle Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarındaki iddialı hedefler koyan sarı kırmızılı kulüp Buruk’un mevcut oyun sistemi ve kadro uyumunu takımın geleceği adına bir avantaj olarak görüyor. Buruk’u elde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, cazip mali koşullar ve bonuslar içeren bir sözleşme ile ödüllendireceği deneyimli teknik adamın motivasyonunu yüksek tutmayı amaçlıyor.

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