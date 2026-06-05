Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

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Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU!

Sarı-kırmızılılarda üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

BAŞKAN KARARINI VERDİ

Başkan Dursun Özbek'in talebiyle Galatasaray Yönetimi ile teknik direktör Okan Buruk’un kısa süre içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILLIK İMZA!

Tarafların 2 yıllık anlaşma üzerinde el sıkıştığı ve resmi imzanın yakın zamanda atılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüp, Buruk ile yola devam ederek istikrarı sürdürmeyi hedefliyor.