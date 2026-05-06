Galatasaray'dan Noa Lang kararı!

Galatasaraydan Noa Lang kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 18:55

Galatasaray, kış transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın geleceğine karar verdi. Sarı-kırmızılılar oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray, ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang'ın kulüpteki geleceği kesinleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.

DEVAM EDİLMEYECEK

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın şu anda Noa Lang ile kalıcı anlaşmaya varması beklenmiyor. Oyuncunun 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayı 17 maçta sırtına geçiren Hollandalı oyuncu, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamazken, Devler Ligi'nde Juventus filelerine 2 kere sarsmıştı. Son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden Lang'ın 2 de asisti bulunuyor.

