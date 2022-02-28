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Galatasaray’dan Nihat Özdemir’in çağrısına yanıt! "Şampiyonluk priminden feragat edemeyiz"

#Galatasaray#Nihat Özdemir#Süper Lig
Galatasaray’dan Nihat Özdemir’in çağrısına yanıt Şampiyonluk priminden feragat edemeyiz
Ali Naci Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in ‘4 Büyükler’e yaptığı çağrıya Galatasaray’dan yanıt geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun perşembe günü Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda başkan Nihat Özdemir’in “4 Büyükler 1 yıl şampiyonluk primlerinden feragat etsin” çıkışına Galatasaray Kulübü cevap verdi.

Sarı kırmızılılarda başkan yardımcısı Bikem Kanık, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunup TFF Başkanı’nın çağırını değerlendirdi: “Sayın Nihat Özdemir’in bana göre yanlış sonuçlar doğurur şeklinde bir açıklaması oldu. Gelirleri düşmüş 16 Anadolu kulübünün yaşaması için ‘Şampiyonluk primlerinden vazgeçsinler’ dedi sayın Özdemir.

3 Büyük kulüp de kabul etmez

Şimdi buna şu açıdan bakalım. Birincisi diğer 3 büyük kulübün de böyle bir şeyi hiçbir şekilde kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. Biz Galatasaray olarak gelirlerimizin iyice düştüğü bu finansal konjonktürde bunu kabul edemeyiz. İkincisi de bu bahsettiği Anadolu kulüplerinin çoğu sadece futbol kulüpleri! Biz 16 amatör branşı yaşatmaya çalışan Galatasaray Spor Kulübü olarak futbol dahil altyapılardaki 700’e yakın sporcumuzu geçmişten bugüne o önemsemediği 96 milyon TL gibi şampiyonluk primleri sayesinde yaşatmışız.

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Piyasa ekonomisine tamamen ters

Bir diğer nokta da piyasa ekonomisine tamamiyle ters bir şey söyleniyor. İnanılmaz hesaptan, kitaptan uzak bir şey dile getiriliyor. Biz Anadolu kulüplerinin hakkını korumuyor olsaydık bugün kendi televizyonlarımızdan maçlarımızı yayınlasak bugün kazandığımızdan birkaç katı
fazlasını kazanıyor olurduk. Bu gerçeği de federasyon yetkilileri ve Kulüpler Birliği de çok iyi bilirken üstüne hala bizden fedakârlık bekleniyor. 4 Büyükler’in yüzde 90 izlenme oranı varken Anadolu kulüpleri yüzde 10 izlenirken, şu anda haksız bir paylaşım varken, siz bir kez daha feragat istiyorsunuz!

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Uygulanması da mümkün değil

Olay baştan her şeyi ile yanlış zaten. Böyle bir şey mümkün değil! Kulüpler zaten yeni finansal yapılandırma ile birlikte birkaç yıllık gelir projeksiyonlarını hem bankalara, hem UEFA’ya sunmuş durumdalar. Bu kulüplerin hepsi halka açık ve SPK’ya tabi. Biz bu projeksiyonları da daha yeni SPK’ya, finansal yapılandırma kapsamında bankalara da sunduk. Bunun onayını onlar bile vermezler. Nihat Özdemir aslında içinde bulunduğumuz bütün paydaşların, bütün ekonominin dengesini bozacak bir şey söylüyor. Bu finansal olarak da yapısal, hukuksal ve hakkaniyet olarak da mümkün değil.”

 

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#Galatasaray#Nihat Özdemir#Süper Lig

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