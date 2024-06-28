Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için yeni karar!

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Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar gidecek oyuncuların durumu da netleşmeye başladı.

BERKAN KALIYOR, OLIVEIRA GİDİYOR

Orta sahadaki kritik kararlardan biri daha netleşti. Geçen sezon başında Genoa’ya kiralanan, devre arasında ise geri çağrılan ve şampiyonluk golünü atan Berkan Kutlu’nun, yeni sezonda kesinlikle kadroda olmasına karar verildi. Okan Buruk’un sezon içinde tartışma yaşadığı Sergio Oliveira ise yeni kadro planlamasında kesinlikle yer almıyor ve kendisine kulüp bulması istendi. Sergio’ya Türkiye dışında, ülkesi Portekiz’den de birkaç teklif olduğu, ancak maaşının fazla geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da senelik 2.7 milyon Euro’ya oynuyor.

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SON 16 DA KURTARAMADI

Sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanan Cicaldau, Romanya Milli Takımı’yla EURO 2024’de son 16 turuna yükselmeyi başardı

Cim Bom’un yakın takibindeki 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 maçta da süre alamazken, artık tamamen gözden çıkarıldı. Galatasaray, Cicaldau ve menajerinden turnuva sonrasında kendilerine yeni bir kulüp bulmalarını istedi.

Galatasaray’ın transferde en revaçtaki oyuncularından biri de Tete. Uzun süre ülkesinin takımlarından teklif alan, ancak geri dönmeyi kabul etmeyen Brezilyalı futbolcuya, şimdi de Suudi Arabistan kulüplerinden teklif yağıyor. Galatasaray Yönetimi, bu kulüplerle görüşmesi için 24 yaşındaki oyuncuya izin verdi.

YA SEV YA TERK ET

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Nicolo Zaniolo’nun ayrılık süreci sancılı geçiyor. Bir önceki sezonun devre arasında Roma’dan 15 milyon Euro’ya satın alınan İtalyan futbolcu, geride bıraktığımız sezonu 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa’da kiralık geçirdi. İngiltere’de beklentilerin altında kalınca opsiyonu kullanılmayan Zaniolo, sezon biter bitmez ülkesine dönmek istediğini ve bu konuda iyimser olduğunu dile getirdi. Galatasaray bu ısrar üzerine genç futbolcunun transfer görüşmesi yapmasına izin verdi. Son olarak Atalanta ile Fiorentina, Zaniolo için Aslan’ın kapısını çaldı.

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İki kulüp de İtalyan futbolcuyu kiralamak istiyor. Teklifler ise 5 milyon Euro artı 15 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklinde yapıldı. Galatasaray’ın tavrı ise çok net. Bu transferden 20 milyon Euro bekleyen ve artık defteri tamamen kapatmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, “Ya şartsız zorunlu satın almayı kabul edersiniz ya da oyuncumuz Zaniolo’yu geri çağrırız ve bizimle yola devam eder” diyerek resti çekti. Serie A kulüplerinin tavrı, bu transfer sürecinde belirleyici olacak.